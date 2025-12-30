default-cbs-image
Merrill is not in the starting lineup for Monday's game against the Spurs.

Merrill will move to the bench for this one, as Evan Mobley returns to his regular starter role. Merrill is averaging 10.4 points per game when coming off the bench this season, as opposed to 15.0 when playing in the first unit.

