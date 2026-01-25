Cavaliers' Sam Merrill: Iffy for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) is listed as questionable for Monday's game against the Magic.
Merrill is in jeopardy of missing his sixth consecutive contest due to a right hand sprain. If the sharpshooter isn't cleared to play, Jaylon Tyson, Tyrese Proctor and Craig Porter would be candidates for increased playing time.
More News
-
Cavaliers' Sam Merrill: Not available Saturday•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Progressing, not ready to play•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Won't return vs. Kings•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Out for Wednesday•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Not playing Monday•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Listed as out with hand sprain•