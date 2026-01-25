default-cbs-image
Merrill (hand) is listed as questionable for Monday's game against the Magic.

Merrill is in jeopardy of missing his sixth consecutive contest due to a right hand sprain. If the sharpshooter isn't cleared to play, Jaylon Tyson, Tyrese Proctor and Craig Porter would be candidates for increased playing time.

