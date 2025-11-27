Cavaliers' Sam Merrill: Sitting out again Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) is out for Friday's game against the Hawks.
Merrill will miss a fifth consecutive game Friday and remains without a timetable to return. His next chance to play comes Sunday against Boston.
