Cavaliers' Sam Merrill: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) is out for Sunday's game against the Celtics.
Merrill remains out and will miss a sixth consecutive game Sunday. His next chance to suit up will come against the Pacers on Monday in the second leg of a back-to-back set.
