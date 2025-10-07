default-cbs-image
Merrill (undisclosed) won't play in Tuesday's preseason game against the Bulls, Chris Fedor of The Cleveland Plain Dealer reports.

Merrill is dealing with a "minor injury" and won't suit up in Cleveland's preseason opener. His next opportunity to play will come in Thursday's rematch against Chicago. Tyrese Proctor, Luke Travers and Killian Hayes are candidates for increased minutes with Merrill sidelined.

