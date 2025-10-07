Cavaliers' Sam Merrill: Won't play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (undisclosed) won't play in Tuesday's preseason game against the Bulls, Chris Fedor of The Cleveland Plain Dealer reports.
Merrill is dealing with a "minor injury" and won't suit up in Cleveland's preseason opener. His next opportunity to play will come in Thursday's rematch against Chicago. Tyrese Proctor, Luke Travers and Killian Hayes are candidates for increased minutes with Merrill sidelined.
More News
-
Cavaliers' Sam Merrill: Expected to sign with Cleveland•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Late scratch Tuesday•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Sliding back to bench Tuesday•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Lands three triples in spot start•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Getting starting nod•
-
Cavaliers' Sam Merrill: Available to play•