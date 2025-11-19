Cavaliers' Sam Merrill: Won't play Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merrill (hand) has been ruled out for Wednesday's game against Houston, Ethan Sands of The Cleveland Plain Dealer reports.
Merrill was previously listed as questionable. His absence should open up more opportunities for Lonzo Ball, Tyrese Proctor and Craig Porter. Merrill had started four straight games before Wednesday's contest. His next chance to play will come Friday against the Pacers.
