default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Bryant amassed seven points (2-6 FG, 1-4 3Pt, 2-2 FT) and six rebounds in 18 minutes during Wednesday's 127-111 loss to the Bulls.

Bryant has recorded back-to-back games with at least six boards, and has performed in an increased role while Evan Mobley (calf) remains sidelined. In his last six games, Bryant averages 7.2 points, 4.8 rebounds, 0.5 assists and 0.5 blocks across 13.5 minutes.

More News