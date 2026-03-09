Cavaliers' Tyrese Proctor: Sidelined again Monday
Proctor (quadriceps) is out for Monday's game against the 76ers.
This will mark a second straight absence for Proctor due to a right quad strain. His next chance to take the court will arrive Wednesday in Orlando.
