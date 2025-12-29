Clippers' Bogdan Bogdanovic: No timetable for return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bogdanovic (hamstring) won't play in Sunday's game against Detroit and has no timetable for return, Joey Linn of SI.com reports.
Bogdanovic is battling tightness and residual weakness in his left hamstring, and at this point, it's unclear when the veteran guard will be feeling well enough to play. Bogdanovic's extended absence should result in more opportunities for Kobe Sanders, Jordan Miller or Cam Christie (ankle), though Derrick Jones could soak up some of Bogdanovic's vacated minutes.
More News
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: No-go Sunday•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Won't return Friday•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Iffy to return Friday•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Hits for 14 in Thursday's start•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Steps into starting five•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Sees 19 minutes in loss•