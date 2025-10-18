default-cbs-image
Bogdanovic (back) isn't listed on the Clippers' injury report for Friday's preseason game against the Warriors, independent NBA writer Justin Russoreports.

Bogdanovic will return to action following a two-game absence due to lower-back soreness. The veteran swingman appeared in 54 regular-season games (four starts) between the Hawks and Clippers last season, during which he averaged 10.8 points, 2.9 rebounds and 2.7 assists across 25.0 minutes per contest.

