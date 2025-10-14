Clippers' Bogdan Bogdanovic: Ruled out for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bogdanovic (back) won't play in Wednesday's preseason game against the Kings, Tomer Azarly of ClutchPoints.com reports.
Bogdanovic was a limited participant in practice Tuesday, giving him a chance to return for Friday's exhibition finale against the Warriors. The veteran swingman figures to have recovered from his back soreness for the Oct. 22 regular-season opener against Utah.
