Bogdanovic (back) won't play in Wednesday's preseason game against the Kings, Tomer Azarly of ClutchPoints.com reports.

Bogdanovic was a limited participant in practice Tuesday, giving him a chance to return for Friday's exhibition finale against the Warriors. The veteran swingman figures to have recovered from his back soreness for the Oct. 22 regular-season opener against Utah.

