Clippers' Bogdan Bogdanovic: Ruled out Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bogdanovic (hip) has been ruled out for Sunday's game against the Cavaliers.
Bogdanovic will miss a second straight game due to a left hip contusion. His absence could open up additional opportunities for Cam Christie and Nicolas Batum. Bogdanovic's next chance to suit up will come Tuesday against the Lakers.
