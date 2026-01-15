Clippers' Bogdan Bogdanovic: Won't travel on road trip
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bogdanovic (hamstring) will not travel on the Clippers' upcoming three-game road trip, Tomer Azarly of ClutchPoints.com reports.
Bogdanovic has been sidelined since Dec. 26 with a left hamstring injury and won't return in the immediate future. Limited to 16 appearances this season, the veteran wing is averaging 8.0 points, 2.9 rebounds and 2.7 assists in 22.5 minutes per game when available. With Bogdanovic not traveling on the Clippers' upcoming road trip, his next opportunity to suit up comes Jan. 22 against the Lakers.
More News
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Won't play Wednesday•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Won't return Monday•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Out another week•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Without timetable for return•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: Lacks clear return timeline•
-
Clippers' Bogdan Bogdanovic: No-go Sunday•