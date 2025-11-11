Clippers' Ivica Zubac: Double-double in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zubac ended with 13 points (6-10 FG, 1-4 FT), 12 rebounds, two blocks and one assist across 30 minutes during Monday's 105-102 loss to the Hawks.
Zubac recorded a double-double but struggled at the free-throw line in Monday's narrow loss. The big man has now posted three straight double-doubles and five total this season. Through 10 games to start the 2025-26 campaign, he's averaging 14.9 points, 10.6 rebounds, 2.4 assists and 1.0 block in 29.6 minutes following a breakout 2024-25 season.
