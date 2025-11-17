Clippers' Ivica Zubac: Double-double in Sunday's loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zubac registered 16 points (6-10 FG, 4-4 FT), 12 rebounds, two assists, one block and one steal over 34 minutes during Sunday's 121-118 loss to the Celtics.
The 28-year-old center continues to make an impact on the glass. Zubac has pulled down double-digit boards in eight of the last 10 games, averaging 16.2 points, 11.8 rebounds, 1.9 assists and 1.1 blocks over that stretch with seven double-doubles.
