Clippers' Ivica Zubac: Double-doubles in defeat
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zubac finished Saturday's 114-110 loss to the Mavericks with 19 points (8-12 FG, 3-3 FT), 11 rebounds, four assists, one block and one steal across 38 minutes.
After scoring nine points on 4-for-11 shooting in Friday's loss to Memphis, Zubac bounced back in Saturday's loss. The big man delivered an efficient performance and finished as the club's fourth-leading scorer, albeit in a losing effort to a struggling Mavericks squad without several key pieces, including Anthony Davis (calf). Zubac also grabbed double-digit boards for a fourth straight game, and he has averaged 17.8 points, 12.8 rebounds, 4.3 assists and 1.3 blocks in 36.8 minutes per game during that span.
