Zubac finished with 18 points (9-14 FG), nine rebounds, one assist and two blocks over 32 minutes during Wednesday's 130-116 loss to Denver.

Zubac came tantalizingly close to his sixth double-double of the season after hitting that mark three times over the past week. Zubac is still logging 30-plus minutes despite some additions on the roster to prop up the frontcourt. Zubac faced little competition last season and logged the highest minute-per-game average of his career, but he's proven to be more than capable of handling the workload.