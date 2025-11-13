Clippers' Ivica Zubac: Flirts with double-double in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zubac finished with 18 points (9-14 FG), nine rebounds, one assist and two blocks over 32 minutes during Wednesday's 130-116 loss to Denver.
Zubac came tantalizingly close to his sixth double-double of the season after hitting that mark three times over the past week. Zubac is still logging 30-plus minutes despite some additions on the roster to prop up the frontcourt. Zubac faced little competition last season and logged the highest minute-per-game average of his career, but he's proven to be more than capable of handling the workload.
More News
-
Clippers' Ivica Zubac: Double-double in loss•
-
Clippers' Ivica Zubac: Big double-double in loss•
-
Clippers' Ivica Zubac: Posts third double-double•
-
Clippers' Ivica Zubac: Hauls in 18 rebounds•
-
Clippers' Ivica Zubac: Double-double in Friday's win•
-
Clippers' Ivica Zubac: Posts double-double in loss•