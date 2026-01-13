Clippers' Ivica Zubac: Hauls in team-high 11 boards
By RotoWire Staff
• 1 min read
Zubac recorded nine points (4-6 FG, 1-2 FT), 11 rebounds and two assists across 27 minutes during Monday's 117-109 victory over Charlotte.
Zubac fell one board short of a double-double Monday. The 28-year-old center's minutes have stabilized after he recently returned from a sprained ankle, as Zubac has logged at least 25 minutes in five consecutive outings. For the month, Zubac has averaged 11.2 points, 8.7 rebounds, 2.2 assists and 1.0 blocks per contest in six appearances.
More News
-
Clippers' Ivica Zubac: Posts another double-double in loss•
-
Clippers' Ivica Zubac: Logs double-double in starting role•
-
Clippers' Ivica Zubac: Will start Monday•
-
Clippers' Ivica Zubac: Limited to 21 minutes in return•
-
Clippers' Ivica Zubac: Coming off bench in return•
-
Clippers' Ivica Zubac: Cleared to play Saturday•