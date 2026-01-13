default-cbs-image
Zubac recorded nine points (4-6 FG, 1-2 FT), 11 rebounds and two assists across 27 minutes during Monday's 117-109 victory over Charlotte.

Zubac fell one board short of a double-double Monday. The 28-year-old center's minutes have stabilized after he recently returned from a sprained ankle, as Zubac has logged at least 25 minutes in five consecutive outings. For the month, Zubac has averaged 11.2 points, 8.7 rebounds, 2.2 assists and 1.0 blocks per contest in six appearances.

