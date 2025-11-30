Clippers' James Harden: Logs 19/8/11 double-double in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harden totaled 29 points (5-17 FG, 2-6 3Pt, 17-19 FT), eight rebounds, 11 assists and one block over 37 minutes during Saturday's 114-110 loss to the Mavericks.
The Clippers fell short despite voluminous totals from Harden and Kawhi Leonard, who contributed 59 of the Clippers' 110 points. Although the Clippers have gone 1-4 over the last five games, Harden has lit up the scoreboard during the span, averaging 31.0 points, 8.8 assists, 5.0 rebounds and 1.2 steals.
