Clippers' James Harden: Off injury report for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harden (rest) isn't listed on the Clippers' injury report for Wednesday's game against the Jazz.
Harden sat out Friday's preseason win over the Warriors but will return to action in Wednesday's regular-season opener. The veteran guard appeared in 79 regular-season games in 2024-25, during which he averaged 22.8 points, 8.7 assists, 5.8 rebounds and 1.5 steals in 35.3 minutes per contest.
More News
-
Clippers' James Harden: Sitting until regular season•
-
Clippers' James Harden: Hands out 11 dimes in 24 minutes•
-
Clippers' James Harden: Hands out nine assists•
-
Clippers' James Harden: Declines option, plans to re-sign•
-
Clippers' James Harden: Disappoints in Game 7 loss•
-
Clippers' James Harden: Paces Los Angeles in win•