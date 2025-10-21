Harden (rest) isn't listed on the Clippers' injury report for Wednesday's game against the Jazz.

Harden sat out Friday's preseason win over the Warriors but will return to action in Wednesday's regular-season opener. The veteran guard appeared in 79 regular-season games in 2024-25, during which he averaged 22.8 points, 8.7 assists, 5.8 rebounds and 1.5 steals in 35.3 minutes per contest.