The team stated Harden (calf) is a game-time decision for Monday's game against the Grizzlies, Joey Linn of SI.com reports.

Coach Ty Lue stated in his pre-game presser that Harden had been cleared for action, but the Clippers announced shortly after that Lue misspoke, and Harden is still being considered a game-time call. More clarity on the star guard's status should arrive closer to tipoff.