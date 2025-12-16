Clippers' James Harden: Status in question Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
The team stated Harden (calf) is a game-time decision for Monday's game against the Grizzlies, Joey Linn of SI.com reports.
Coach Ty Lue stated in his pre-game presser that Harden had been cleared for action, but the Clippers announced shortly after that Lue misspoke, and Harden is still being considered a game-time call. More clarity on the star guard's status should arrive closer to tipoff.
