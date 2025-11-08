Clippers' James Harden: Will play Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harden (personal) will play Saturday against the Suns, Joey Linn of SI.com reports.
Harden missed Thursday's game for personal reasons, but he'll be back in action Saturday night and should see his usual minutes. With Harden back, Kris Dunn will likely return to the second unit.
