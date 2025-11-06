Clippers' James Harden: Won't play vs. Phoenix
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harden (personal) has been ruled out for Thursday's game against the Suns, Joey Linn of SI.com reports.
Harden won't be on the floor Thursday due to personal reasons. Kawhi Leonard (ankle) has also been ruled out. The shorthanded squad will likely turn to Kris Dunn and Chris Paul to shoulder the load in the backcourt.
More News
-
Clippers' James Harden: Posts team-high 25 points•
-
Clippers' James Harden: Leading scorer in loss•
-
Clippers' James Harden: Nabs third double-double of season•
-
Clippers' James Harden: Paces Los Angeles in loss•
-
Clippers' James Harden: Pops for 30 in convincing win•
-
Clippers' James Harden: Notches double-double in season opener•