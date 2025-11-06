default-cbs-image
Harden (personal) has been ruled out for Thursday's game against the Suns, Joey Linn of SI.com reports.

Harden won't be on the floor Thursday due to personal reasons. Kawhi Leonard (ankle) has also been ruled out. The shorthanded squad will likely turn to Kris Dunn and Chris Paul to shoulder the load in the backcourt.

