Clippers' Nicolas Batum: Notches six points
By RotoWire Staff
• 1 min read
Batum ended Thursday's 115-113 loss to the Rockets with six points (2-5 FG, 2-5 3Pt), three rebounds, two assists and one block over 28 minutes.
Batum continues to play a key role for the Clippers, but his fantasy appeal remains fairly low. Across 25 appearances, he's averaging 19.7 minutes per contest with 4.5 points, 2.8 rebounds, 0.8 assists and 1.4 three-pointers.
