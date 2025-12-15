Clippers' Nicolas Batum: Under the weather
By RotoWire Staff
• 1 min read
Batum (illness) is questionable for Monday's game against the Grizzlies, NBA writer Justin Russo reports.
Batum was unable to participate in Sunday's practice due to an illness, which puts him in jeopardy of missing Monday's game. Kobe Brown and Bogdan Bogdanovic would be in line for more minutes off the bench if Batum is not cleared to play.
