Clippers' Nicolas Batum: Will play season opener
By RotoWire Staff
• 1 min read
Batum (rest) has been cleared to play in Wednesday's season opener against the Jazz.
Batum sat out of the preseason finale for rest purposes. He'll be available to play in the regular-season opener, but it remains to be seen how big his role will be and how that impacts his fantasy value.
