Clippers' Nicolas Batum: Won't go Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Batum (illness) is out for Monday's game against the Grizzlies.
Batum was absent from practice Sunday after falling ill, and the Clippers have elected to hold him out Monday. Kobe Brown and Kobe Sanders should be candidates for more run in Batum's absence.
