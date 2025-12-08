Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Assigned to G League
By RotoWire Staff
• 1 min read
Los Angeles assigned Niederhauser to the G League's San Diego Clippers on Sunday.
Niederhauser continues to bounce back and forth between the two teams. The rookie has made 11 appearances at the NBA level for an average of 5.2 minutes per contest.
