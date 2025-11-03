Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Assigned to G League
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Clippers assigned Niederhauser to the G League's San Diego Clippers on Monday.
Niederhauser has been unable to crack the rotation thus far with an average of 4.4 minutes in three appearances. Expect him to get plenty of reps in the G League to open his rookie season.
