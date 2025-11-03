default-cbs-image
Niederhauser (ankle) is available for Monday's game against the Heat, Law Murray of The Athletic reports.

Niederhauser missed Friday's game against the Pelicans due to a left ankle sprain, but he will be available for Monday's bout. Niederhauser hasn't seen much of a role to this point, so his availability likely doesn't impact the rotation.

