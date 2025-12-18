default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Los Angeles recalled Niederhauser (knee) from the G League's San Diego Clippers on Wednesday, but he is ruled out for Thursday's game against Oklahoma City.

Niederhauser is dealing with a knee injury that will sideline him at least for Thursday's contest. However, his absence will not impact the Clippers' rotation very much, as he is buried in the depth chart.

More News