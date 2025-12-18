Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Back in NBA but out Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Los Angeles recalled Niederhauser (knee) from the G League's San Diego Clippers on Wednesday, but he is ruled out for Thursday's game against Oklahoma City.
Niederhauser is dealing with a knee injury that will sideline him at least for Thursday's contest. However, his absence will not impact the Clippers' rotation very much, as he is buried in the depth chart.
