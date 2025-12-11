Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Back to NBA
By RotoWire Staff
• 1 min read
Niederhauser produced 18 points (5-7 FG, 4-4 FT), 17 rebounds, three assists and two blocks in 36 minutes of Tuesday's 124-116 G League win over the Valley Suns. Los Angeles recalled him back to the NBA on Wednesday.
Niederhauser continues to feast at the G League level, but he's yet to see many opportunities in the NBA. Across 11 NBA appearances, Niederhauser is averaging 5.2 minutes per contest.
More News
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Assigned to G League•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Recalled Saturday•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Recalled to NBA•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Assigned to G League•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Available for Monday•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Won't play Friday•