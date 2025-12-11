Niederhauser produced 18 points (5-7 FG, 4-4 FT), 17 rebounds, three assists and two blocks in 36 minutes of Tuesday's 124-116 G League win over the Valley Suns. Los Angeles recalled him back to the NBA on Wednesday.

Niederhauser continues to feast at the G League level, but he's yet to see many opportunities in the NBA. Across 11 NBA appearances, Niederhauser is averaging 5.2 minutes per contest.