Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Not playing Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Niederhauser (knee) has been ruled out for Saturday's game against the Lakers.
Niederhauser will miss his second consecutive contest due to left knee soreness, though his absence shouldn't cause any major waves in the Clippers rotation. The rookie's next opportunity to suit up will come Tuesday against the Rockets.
