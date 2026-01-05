Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Questionable to face Golden State
By RotoWire Staff
• 1 min read
Niederhauser (illness) is listed as questionable for Monday's game against the Warriors.
Niederhauser is under the weather and could miss his first game since Dec. 20. However, the rookie big man's potential absence shouldn't cause any significant waves in the rotation with Ivica Zubac back in action following a five-game absence due to a sprained ankle.
