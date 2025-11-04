Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Recalled to NBA
By RotoWire Staff
• 1 min read
Los Angeles recalled Niederhauser from the G League's San Diego Clippers on Monday.
Along with Cam Christie, Niederhauser was assigned and recalled on the same day. Most of Niederhauser's minutes will likely come at the G League level to open his career.
