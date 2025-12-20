Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Ruled out for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Niederhauser (knee) has been ruled out for Saturday's game against the Lakers.
Niederhauser will miss his second consecutive contest due to left knee soreness, though his absence sholdn't cause any major waves in the Clippers' rotation. The rookie's next opportunity to suit up will come Tuesday against the Rockets.
More News
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Back in NBA but out Thursday•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Plays garbage time in loss•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Back to NBA•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Assigned to G League•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Recalled Saturday•
-
Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Recalled to NBA•