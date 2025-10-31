Clippers' Yanic Konan Niederhauser: Won't play Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Niederhauser (ankle) won't play Friday against the Pelicans.
Niederhauser's absence is unlikely to have a big impact on the rotation. The No. 30 overall pick in the 2025 NBA Draft, Niederhauser has averaged 4.3 minutes across three appearances thus far.
