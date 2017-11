Fantasy Basketball Week 4: Schedule and projections for the top-150 players

Welcome to Week 4 (Nov. 6-12) of the Fantasy hoops season. We'll have waiver wire picks for you Monday, with more advice and analysis coming throughout the week. To get the week kicked off, here's the upcoming schedule for every team, plus the projected top-150 players in both H2H and Rotisserie scoring.

Week 4 Schedule

Team Games Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Atlanta Hawks 3 BOS





@DET @WAS

Boston Celtics 4 @ATL

LAL

CHA

TOR Brooklyn Nets 4 @PHO @DEN



@POR @UTA

Charlotte Hornets 2

@NYK



@BOS



Chicago Bulls 3

@TOR



IND @SAS

Cleveland Cavaliers 3

MIL

@HOU

@DAL

Dallas Mavericks 3

@WAS





CLE @OKC Denver Nuggets 3

BKN

OKC

ORL

Detroit Pistons 3



IND

ATL

MIA Golden State Warriors 3 MIA

MIN



PHI

Houston Rockets 3





CLE

MEM @IND Indiana Pacers 4

NOP @DET

@CHI

HOU Los Angeles Clippers 3

@SAS



@OKC @NOP

Los Angeles Lakers 3



@BOS @WAS

@MIL

Memphis Grizzlies 2

@POR





@HOU

Miami Heat 4 @GSW

@PHO

@UTA

@DET Milwaukee Bucks 3

@CLE



@SAS LAL

Minnesota Timberwolves 2



@GSW



@PHO

New Orleans Pelicans 3

@IND

@TOR

LAC

New York Knicks 3

CHA @ORL



SAC

Oklahoma City Thunder 4

@SAC

@DEN LAC

DAL Orlando Magic 3



NYK

@PHO @DEN

Philadelphia 76ers 3

@UTA

@SAC

@GSW

Phoenix Suns 4 BKN

MIA

ORL MIN

Portland Trail Blazers 2

MEM



BKN



Sacramento Kings 3

OKC

PHI

@NYK

San Antonio Spurs 3

LAC



MIL CHI

Toronto Raptors 3

CHI

NOP



@BOS Utah Jazz 3

PHI



MIA BKN

Washington Wizards 3

DAL

LAL

ATL



Top-150 Players

Note: Rankings from projections provided by SportsLine.com.