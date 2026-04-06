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Jackson (knee) is available for Monday's game versus Cleveland.

After missing Sunday's loss to Milwaukee with left knee soreness, Jackson has been removed from the injury report. He's looking to extend a streak of double-digit scoring games to 23 straight Monday, with Jackson averaging 18.2 points, 5.3 rebounds, 1.9 assists and 1.0 blocks in 26.0 minutes per game during this streak.

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