Grizzlies' GG Jackson: Doubtful for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson is doubtful to play Sunday in Milwaukee due to left knee soreness.
Taylor Hendricks will likely be starting and getting all the run he can handle Sunday evening with Jackson out. There should also be more minutes available for Taj Gibson.
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