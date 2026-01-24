Grizzlies' Jaren Jackson: Double-double in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson chipped in 26 points (7-18 FG, 2-8 3Pt, 10-11 FT), 12 rebounds, four blocks, three assists and one steal across 32 minutes during Friday's 133-127 loss to the Pelicans.
Jackson went to work on the glass Friday, matching a season high with 12 rebounds. While he hasn't been an incredibly explosive scorer, the big man has now reached double figures in 19 straight games, including 11 performances of 20-plus points. That steady offensive production, paired with his well-regarded defensive impact, cements Jackson as a high-level contributor.
More News
-
Grizzlies' Jaren Jackson: Tame effort in loss•
-
Grizzlies' Jaren Jackson: Drops 30 points in Berlin Game•
-
Grizzlies' Jaren Jackson: Mild outing in win•
-
Grizzlies' Jaren Jackson: Will play Wednesday•
-
Grizzlies' Jaren Jackson: Downgraded to questionable•
-
Grizzlies' Jaren Jackson: Dealing with illness•