Grizzlies' Jaren Jackson: Doubtful for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (ankle) is unlikely to play in Saturday's game against Dallas.
A sprained ankle is likely to cost Jackson a second contest in a row. With the star big man not expected to play Saturday, Santi Aldama should draw the start at power forward. More playing time is likely to be available for the versatile Vince Williams as well.
