Grizzlies' Jaren Jackson: Gets green light Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (quadriceps) is available for Monday's game against the Timberwolves.
Jackson was upgraded to probable earlier in the day, and he's since gained clearance to run the floor Monday night after missing Saturday's clash, also against Minnesota. Vince Williams should slot back into a bench role following Jackson's return.
