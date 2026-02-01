default-cbs-image
Jackson (quadriceps) is out for Saturday's game against the Timberwolves.

Jackson was previously listed as doubtful, and the Grizzlies will proceed with caution for the second leg of this back-to-back set. With this news, the Grizzlies may lean heavily on guys like GG Jackson, Vince Williams and Olivier-Maxence Prosper.

