Grizzlies' Jaren Jackson: Officially out
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (ankle) won't play Thursday against the Kings, Chris Biderman of The Sacramento Bee reports.
Jackson was initially added to the injury as doubtful with a right ankle sprain, and the team has since downgraded him to out. His absence should allow for Santi Aldama and John Konchar to see an increase in chances Thursday night. Jackson has had a rough start to the season, posting his lowest per-game numbers in points, rebounds, steals and blocks since 2022-23.
