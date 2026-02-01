Grizzlies' Jaren Jackson: Questionable for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (quadriceps) is questionable for Monday's game against the Timberwolves.
Jackson could miss a second straight game due to a left quadricep contusion. If he is unable to go, Jock Landale would likely see an expanded role.
