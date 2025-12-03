default-cbs-image
Jackson chipped in seven points (3-9 FG, 0-4 3Pt, 1-2 FT), six rebounds, two assists and two steals across 27 minutes during Tuesday's 126-119 loss to the Spurs.

It was perhaps a season-worst effort by Jackson, whose seven points were a season low. The star big man has averaged 17.8 points, 5.2 rebounds, 1.9 assists and 1.0 blocks per contest in 20 games this season, and it's possible his fantasy upside will improve once Ja Morant (calf) returns to lift some of the playmaking pressure off Jackson's shoulders.

