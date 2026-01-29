Grizzlies' Jock Landale: Starting Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Landale will start Wednesday against the Hornets.
Landale will replace Santi Aldama in the first unit for Wednesday's game, and he'll be joined by Cam Spencer, Jaylen Wells, Cedric Coward and Jaren Jackson. As a starter this season, Landale owns averages of 11.5 points, 6.8 rebounds, 2.0 assists and 1.3 triples per contest.
