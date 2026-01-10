Grizzlies' John Konchar: Won't play Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Konchar (thumb) has been ruled out for Friday's game against the Thunder.
Konchar will miss his 14th consecutive game Friday. His next chance to play will come Sunday against the Nets.
