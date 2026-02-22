Grizzlies' Kyle Anderson: Doubtful for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Anderson (knee) is doubtful to play Monday against the Kings.
Anderson is on track to miss his second straight game Monday, which will open up minutes for Olivier-Maxence Prosper and Taylor Hendricks. Check back closer to Monday's tip for official word on Anderson's status.
